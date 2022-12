Presidente da LaLiga rebate Vinicius Junior sobre caso de racismo: "Informe-se melhor"

O brasileiro Vinicius Junior foi novamente vítima de insultos racistas na última sexta-feira, 30, em vitória do Real Madrid sobre o Valladolid. Neste sábado, 31, o jogador se manifestou condenando a reincidência de casos como este, indicando que a culpa seria da LaLiga.

No entanto, o presidente da Liga, Javier Tebas, se pronunciou através do Twitter sobre o caso e criticou as falas do atacante.

"Em LaLiga, há anos lutamos contra o RACISMO. Vinicius Júnior, é muito lamentável, injusto e não é certo publicar que 'LaLiga não faz nada contra o racismo', se informe melhor. Estamos a sua disposição para que, TODOS JUNTOS, possamos caminhar na mesma direção", escreveu o mandatário.

Javier Tebas publicou nota oficial de LaLiga em que a instituição lista as ocasiões nas quais levou ataques racistas e de ódio ao tribunal e "liderou a luta contra esse tipo de ato".

En @laliga llevamos años luchando contra el RACISMO. @vinijr es muy desafortunado,injusto y no es cierto publicar que "@laliga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor.Estamos a tu disposición para que TODOS JUNTOS, vayamos en la misma dirección.https://t.co/60US2Gyk1h — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 31, 2022

Outros casos

Como apontaodo por Vinicius Junior, essa não é a primeira vez que isso acontece. O jogador já havia sido alvo de insultos racistas em outras partidas na Espanha. O caso mais recente foi no clássico contra o Atlético de Madrid, nesta temporada. Antes do início do jogo, os torcedores colchoneros fizeram uma música atacando racialmente o brasileiro.

A situação foi levada à justiça espanhola para investigação dos cânticos contra Vinicius Junior, mas, o Ministério Público da Espanha arquivou o processo, o que gerou críticas do próprio jogador. Além disso, um programa de televisão do país proferiu declarações racistas contra o atacante e suas danças durante as comemorações de gols.

