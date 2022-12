Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita

Astro português atuará no futebol saudita em 2023

Depois de muitas especulações, finalmente Cristiano Ronaldo teve seu destino definido para a temporada de 2023. Nesta sexta-feira, 30, o clube Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do português de 37 anos. O jogador estava sem contrato desde rescisão com o Manchester United, que aconteceu em novembro.

A última vez que Cristiano Ronaldo esteve em campo neste ano foi na Copa do Mundo do Catar, em duelo válido pelas quartas de final do torneio. Na ocasião, Portugal foi derrotado por 1 a 0 para o Marrocos.

Saída conturbada

Além do Mundial, a última aparição de Cristiano Ronaldo em campo por clubes foi no início de novembro. Na ocasião, o Manchester United saiu derrotado para o Aston Villa, por 3 a 1.

Nesta última passagem pelo clube inglês, Ronaldo marcou 27 gols em 54 jogos. Sob comando do atual técnico dos Red Devils Erik ten Hag, o português participou de 16 partidas - 10 como titular -, e balançou a rede em apenas três oportunidades.

Nos últimos meses em que esteve com a camisa do time de Manchester, ele detonou o treinador, saiu do banco de reservas antes dos jogos terminarem e criticou a diretoria.

