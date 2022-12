Grêmio anuncia contratação de atacante Luis Suárez

O maior artilheiro da história da seleção uruguaia assinou contrato de dois anos com o clube gaúcho

O Grêmio anunciou a contratação do atacante Luis Suárez na tarde deste sábado, 31. O uruguaio, que coleciona passagens por Liverpool, Barcelona e Atletico de Madrid, assinou contrato com o clube gaúcho até o final de 2024.

É DO GRÊMIO! Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Trajetória vitoriosa do Pistolero

Ao longo de toda carreira, Luis Suárez já disputou 746 partidas e marcou 461 gols. Ele soma passagens por Ajax, da Holanda, Liverpool, da Inglaterra, Atlético de Madrid e Barcelona, ambos da Espanha. Em todos os clubes o uruguaio se destacou pela alta quantidade de tentos anotados.

Nesta temporada, ele estava no Nacional, do Uruguai, time que o revelou para o futebol. Em 2022, foram 16 partidas e oito bolas na rede.

O centroavante também marcou época com a camisa da seleção uruguaia. São 137 compromissos e 68 gols pela Celeste, o maior artilheiro da seleção. No currículo, o artilheiro soma quatro participações em Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022).

Após amargar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, o Grêmio está de volta à elite do futebol nacional em 2023. A equipe também disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho na próxima temporada.

