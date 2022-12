Vítima de novos insultos racistas, Vinícius Jr. protesta contra LaLiga: "Segue sem fazer nada"

Torcedores do Valladolid, atrás do gol de Courtois, xingaram o brasileiro de "macaco", além de terem arremessado objetos em direção ao jogador

O Real Madrid venceu o Valladolid na volta do Campeonato Espanhol após a pausa para a Copa do Mundo. A partida, entretanto, também marcou o retorno de insultos racistas dirigidos ao brasileiro Vinicius Júnior. O atacante de 22 anos, por sua vez, se manifestou nas redes sociais condenando a reincidência dos ataques, protestou contra LaLiga e ironizou dizendo que a culpa seria sua.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a LaLiga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é MINHA", escreveu o jogador.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. pic.twitter.com/5ztuTjP4s6
December 31, 2022

Os ataques aconteceram no momento em que Vinicius Júnior foi substituído, aos 43 minutos da etapa final. Enquanto caminhava em direção ao banco de reservas, torcedores da equipe de Ronaldo Fenômeno, atrás do gol de Courtois, xingaram o brasileiro de "macaco", além de terem arremessado objetos em direção ao jogador.

Veja vídeo:

