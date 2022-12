Vinícius Júnior é alvo de racismo em jogo entre Real Madrid e Valladolid; veja vídeo

Brasileiro já havia sofrido ataques nas partidas diante do Mallorca e do Atlético de Madrid, além de ter sido alvo de comentários racistas feitos por um comentarista em um programa de televisão da Espanha

A partida entre Real Madrid e Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, começou com homenagens ao Rei Pelé, entretanto, terminou com mais um caso de racismo no futebol. Antes do apito final, o brasileiro Vinícius Júnior foi novamente alvo de ofensas racistas por parte de alguns torcedores adversários.

Ao ser substituído aos 43 minutos do segundo tempo, Vini Jr. foi orientado pelo árbitro José Luís Munuera Montero a sair pela lateral oposta e dar a volta no gramado. Enquanto o brasileiro se encaminhava para o banco de reservas, Benzema marcou o segundo gol que definiu a vitória madridista pelo placar de 2 a 0.

Vini passava atrás da meta defendida por Courtois em frente à torcida do Valladolid, e nesse momento foi ostensivamente xingado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir torcedores gritando "mono", que em espanhol, nesse contexto, é um insulto e significa "macaco". Além disso, também se ouve sons de pessoas guinchando como o animal. Objetos também foram arremessados no campo.

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol depois de vencer o Valladolid por 2 a 0, com gols de Benzema, pela 15ª rodada. Assim, a equipe de Ancelotti vai a 38 pontos, ultrapassando o Barcelona, que tem 37. Do outro lado, o Valladolid tem 17 pontos e está em 15° lugar.

Veja vídeo:

Outros casos de racismo contra Vini Jr.

Em março deste ano, Vinícius foi vítima de racismo na partida fora de casa contra o Mallorca. Em setembro, foi outra vez alvo de um ataque racista feito por um dos comentaristas de um programa de televisão da Espanha. No duelo contra o Atlético de Madrid, no mesmo mês, sofreu novamente ofensas racistas no estádio Metropolitano após polêmicas por causa de suas danças em comemorações de gol.

Após o último caso, a LaLiga apresentou uma denúncia ao governo espanhol. No entanto, o Ministério Público de Madri arquivou o inquérito após considerar que as ofensas "duraram alguns segundos", e aconteceram em um contexto de "máxima rivalidade". O órgão alegou ainda que não foi "um delito contra a dignidade" do atleta.



