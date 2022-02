Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo: onde assistir à Champions League

Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (22/02), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir

TNT ou HBO Max

Atlético de Madrid x Manchester United: provável escalação



Atlético de Madrid:

Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic e Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia e Correa; Félix e Suárez

Desfalques: Daniel Wass e Matheus Cunha (machucados). Yannick Carrasco e Felipe (suspensos)

Técnico: Diego Simeone

Manchester United:

De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Shaw; McTominay e Pogba; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo

Desfalques: Edinson Cavani (machucado). Mason Greenwood (afastado)

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Atlético de Madrid x Manchester United

Hoje, 23 de fevereiro (23/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético de Madrid x Manchester United

Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha

