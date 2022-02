Benfica x Ajax ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Benfica e Ajax se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal Space e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Benfica x Ajax: onde assistir

Space ou HBO Max

Benfica x Ajax: provável escalação



Benfica:

Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl e Everton; Yaremchuk e Núñez

Desfalques: Haris Seferovic, Rodrigo Pinho e Lucas Verissimo (machucados)

Técnico: Nélson Veríssimo

Ajax:

Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martinez e Blind; Alvarez e Klaassen; Antony, Berghuis e Tadic; Haller

Desfalques: Brian Brobbey e Maarten Stekelenburg (machucado)

Técnico: Erik ten Hag

Quando será Benfica x Ajax

Hoje, 23 de fevereiro (23/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Benfica x Ajax

Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

