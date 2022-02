Chelsea vence o Lille e abre vantagem nas oitavas da Champions League

Com o triunfo, os ingleses levam a vantagem de dois gols para o duelo de volta, que será no dia 16 de março, na França

Nesta terça-feira, Chelsea e Lille se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No Stamford Bridge, o time de Thomas Tuchel venceu por 2 a 0, com gols de Kai Havertz e Pulisic. O belga Romelu Lukaku ficou o jogo inteiro no banco.

Agora, os ingleses levam a vantagem de dois gols para o duelo de volta, que será no dia 16 de março, na França.

O Chelsea volta a campo no próximo domingo, na final da Copa da Liga Inglesa diante do Liverpool, às 13h30 (de Brasília). O Lille, por sua vez, enfrenta o Lyon, no mesmo dia, às 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

O jogo

No primeiro tempo, os ingleses começaram pressionando, principalmente com Kai Havertz. O alemão, aos quatro minutos, finalizou para fora após receber cruzamento na área. Depois, aos sete, bateu colocado mas parou em grande defesa de Leo Jardim. Até que, aos oito, finalmente colocou a bola no fundo das redes, de cabeça, após cobrança de escanteio.

A partida seguiu num ritmo mais baixo. O Chelsea chegou algumas vezes em ataques rápidos com Ziyech. O Lille finalizou algumas vez, mas sem dar trabalho para Mendy.

O primeiro chute a gol dos franceses veio apenas aos 35 minutos. Benjamin Andre pegou rebote e bateu colocado de fora da área, mas sem grandes dificuldades para o goleiro.

Na segunda etapa, o primeiro lance de perigo foi do Chelsea. Marcos Alonso entrou na área, recebeu lançamento e tentou o chute rasteiro, mas a bola bateu no defensor do Lille.

Os ingleses ampliaram aos aos 18 minutos. N'Golo Kanté recebeu no meio-campo, conduziu em velocidade até a entrada da área e ajeitou para Pulisic finalizar na saída do goleiro, colocando a bola no fundo das redes.

O Lille buscou diminuir a diferença, mas parou na bem postada defesa do Chelsea, que contou com grande atuação de Thiago Silva. Os comandados de Tuchel administraram a partida sem tomar grandes sustos.

