Vlahovic faz gol relâmpago, mas Juventus cede empate ao Villarreal na ida das oitavas da Champions

A Juventus empatou com o Villarreal nesta terça-feira, 22, fora de casa, por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Dusan Vlahovic, com gol relâmpago aos 32 segundos do primeiro tempo, marcou no Estádio de la Cerámica. Dani Parejo igualou para os mandantes na segunda etapa.



Com o resultado, a Juve retorna à Itália somente com a vantagem do mando de campo. O duelo de volta está marcado para o dia 16 de março, no Allianz Stadium. Vale lembrar que o gol fora não vale mais como critério de desempate.



A Juventus volta a campo no sábado, às 14h00 (de Brasília), quando visita o Empoli pela 27ª rodada da Serie A. O Villarreal, por sua vez, recebe o Espanyol, no domingo, às 10h00, pelo 26º compromisso do Campeonato Espanhol.



O jogo



A Juventus, comandada por Massimiliano Allegri, começou bem e garantiu vantagem diante do Villarreal de Unai Emery ainda no primeiro minuto do duelo em solo espanhol.



Comprado da Fiorentina em janeiro por 81,6 milhões de euros (R$ 467,1 milhões atualmente), a joia Vlahovic abriu o placar aos 32 segundos. O atacante sérvio recebeu belo lançamento do brasileiro Danilo, dominou na entrada da área e bateu cruzado rasteiro, no canto direito do goleiro.



Já no segundo tempo, após uma etapa inicial equilibrada e disputada, o confronto seguiu intenso. Porém, o time da casa, com Parejo, pressionou, foi melhor e conseguiu o empate aos 21 minutos. Étienne Capoue deu lindo passe para o meio-campista espanhol, que, sozinho na marca do pênalti, bateu de primeira e completou para o fundo da meta, sacramentando o empate por 1 a 1.



