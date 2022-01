Lewandowski vence o prêmio "The Best" e é eleito o melhor jogador do mundo em 2021

O polonês de 33 anos, que atua no Bayern de Munique, superou a concorrência de Lionel Messi, do PSG, e de Mohamed Salah, do Liverpool

Robert Lewandowski venceu o prêmio "Fifa The Best" e foi eleito o melhor jogador do mundo pela temporada temporada 2021/2020. A premiação ocorreu nesta segunda-feira, 17, em Zurique, na Suíça. O polonês de 33 anos, que atua no Bayern de Munique, superou a concorrência de Lionel Messi, do PSG, e de Mohamed Salah, do Liverpool.

O centroavante do Bayern conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Na cerimônia desta segunda, foram avaliados os desempenhos dos atletas entre outubro de 2020 e agosto de 2021.

Mendy, goleiro do Chelsea, foi eleito o melhor da posição no prêmio da Fifa. Já Thomas Tuchel ficou com o troféu de melhor treinador no "The Best".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção do futebol masculino eleita na premiação: Donnarumma; Rúbens Dias, Bonucci e Alaba; Kanté, Jorginho e De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e Messi.

Sobre o assunto Cristiano Ronaldo quer seguir jogando depois dos 40 anos

Manchester City vence Chelsea e dispara na liderança da Premier League

Real Madrid vence Athletic Bilbao e conquista Supercopa da Espanha

No futebol feminino, a meia-atacante Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A Fifa premiou ainda treinadora Emma Hayes, do Chelsea, e a goleira Endler, destaque na temporada passada pelo PSG e atualmente no Lyon.

A seleção do futebol feminina eleita na premiação: Endler; Lucy Bronze, Renard, Bright e Eriksson; Banini, Bonasea e Carli Lloyd; Miedena, Marta e Alex Morgan.

Tags