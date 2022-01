Alexia Putellas vence "The Best" e é eleita melhor jogadora de 2021

Menos de dois meses depois de ganhar a Bola de Ouro da revista France Football, a espanhola Alexia Putellas continua fazendo história ao conquistar nesta segunda-feira (17) o prêmio "The Best" à melhor jogadora de 2021, concedido pela Fifa em uma cerimônia virtual em Zurique, na Suíça.

A meio-campista do Barcelona, de 27 anos, fez um temporada extraordinária em 2021, vencendo com o clube catalão o Campeonato Espanhol, a Copa da Rainha e a Liga dos Campeões da Uefa.

Na votação, Putellas superou sua companheira de Barcelona Jennifer Hermoso e a australiana Sam Kerr, que defende o Chelsea da Inglaterra.

Com a conquista de hoje, a jogadora do Barcelona sucede a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, ganhadora do prêmio em 2020.

Devido à pandemia de covid-19, a cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada de maneira virtual na cidade suíça, sem presença de público e sem a maior parte dos protagonistas.

