Cristiano Ronaldo quer seguir jogando depois dos 40 anos

O astro português Cristiano Ronaldo garantiu que quer continuar jogando nas maiores competições do futebol depois dos 40 anos, na primeira parte de uma entrevista divulgada pela rede ESPN Brasil.

"Estou feliz. Quero continuar e ver no que vai dar: se chego aos 40 anos jogando, 41, 42... Mas o mais importante é aproveitar o momento", disse o jogador de 36 anos no primeiro dos três trechos desta entrevista transmitida na noite de quarta-feira.

"Geneticamente falando, não vou dizer que me sinto com 25 anos, não há que exagerar. Mas é como se eu tivesse 30. Cuido do meu corpo e da minha mente", acrescentou o atacante do Manchester United.

Questionado se se compara a outras lendas do esporte, como o astro do futebol americano Tom Brady (43 anos) ou o tenista Roger Federer (40), CR7 avaliou que são "outros esportes, com exigências diferentes".

"A longevidade é algo fascinante, que comecei a estudar recentemente", disse Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

O segredo para se manter no melhor nível é, segundo o astro, ter "a inteligência" necessária para "se adaptar às novas situações".

"Tenho experiência, conheço o meu corpo. Sei quando posso ir, quando não posso (...) Me dá orgulho que as pessoas continuem dizendo que Cristiano, aos 37, 38 continua a manter o nível que nos habituou".

"Foi uma coisa que aprendi nos últimos anos: depois dos 33 o corpo vai continuar a te respeitar, quando precisa dele, mas a batalha mais dura, na minha opinião, é mental".









