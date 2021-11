Delegação do Palmeiras embarca para Montevidéu com festa da torcida

Após o empate do Palmeiras por 2 a 2 com Atlético-MG, pela Série A do Campeonato Brasileiro, milhares de torcedores se reuniram na frente da Academia de Futebol, na tarde desta quarta-feira, 24, e incentivaram os jogadores antes do elenco alviverde embarcar rumo a Montevidéu para a disputa da final da Libertadores contra o Flamengo.

A delegação palmeirense deixou o CT pouco antes das 13 horas, com Felipe Melo, Weverton e Breno Lopes, herói do bicampeonato, na cabine de frente. Os torcedores conseguiram acompanhar parte do trajeto do ônibus, mas não pôde seguir para o Aeroporto de Guarulhos, por questões de segurança.

A delegação do Verdão embarcou no avião por volta das 15 horas. A expectativa é de que o voo pouse em Montevidéu às 17h50min.

O Palmeiras terá a chance de conquistar a terceira taça da Libertadores de sua história. Vale destacar que seria o segundo troféu da competição neste ano para o time de Abel Ferreira, que venceu o Santos no dia 30 de janeiro na última decisão.

O Flamengo, que deixou o Rio de Janeiro na semana passada, pois faria dois jogos em Porto Alegre, chegou a Montevidéu no final da manhã desta quarta-feira após empatar com o Grêmio, em jogo atrasado da Série A do Campeonato Brasileiro.

