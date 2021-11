Flamengo chega ao Uruguai e faz primeiro treino para final da Libertadores

Após desembarcar em Montevidéu na manhã desta quarta-feira, 24, elenco rubro-negro realizou primeira atividade visando a decisão contra o Palmeiras no estádio Campeón del Siglo, casa do Peñarol

O Flamengo chegou ao Uruguai no fim da manhã desta quarta-feira. O clube carioca recebeu o carinho da torcida rubro-negra em Montevidéu, palco da final da Libertadores, contra o Palmeiras. Cerca de 20 torcedores recepcionaram o elenco rubro-negro no hotel em que o clube vai ficar hospedado. A delegação ouviu músicas de incentivo.

A quarta-feira foi de trabalho para o Flamengo no Uruguai. O treinador Renato Gaúcho comandou o primeiro treino da equipe carioca em solo uruguaio no estádio Campeón del Siglo, casa do Peñarol, durante o período da tarde. Será lá o local de preparação do clube para a decisão do torneio continental.

Renato Gaúcho poupou o time titular no empate com o Grêmio, nessa terça-feira, 24, em Porto Alegre (RS), pela Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que o técnico tenha a equipe principal à disposição na final da Libertadores. Arrascaeta ganhou mais minutos no duelo com Tricolor Gaúcho. Além dele, Pedro retornou de lesão e está à disposição.

Em busca do tricampeonato da Libertadores da América, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, neste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), no estádio Centenário.