Young Boys x Manchester United ao vivo: onde assistir à Champions League

Neste sábado, 11, Manchester United e Newcastle se enfrentaram pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Em partida que marcou a estreia de Cristiano Ronaldo, os Red Devils venceram por 4 a 1, com dois gols do astro português, um de Bruno Fernandes e um de Jesse Lingard.

Com o resultado, o time de Solskjaer assume momentaneamente a liderança da tabela, com 10 pontos. Já a equipe de Steve Bruce fica na 19º colocação, com um.

Na próxima rodada, o Manchester United visita o West Ham, no domingo (19/09), às 10h (de Brasília). O Newcastle, por sua vez, recebe o Leeds, na sexta-feira, às 16h (de Brasília).

O jogo

No primeiro tempo, Jadon Sancho teve uma grande oportunidade de abrir o placar para o United aos 30 minutos. O inglês recebeu passe de Bruno Fernandes e chutou muito próximo do canto esquerdo.

Aos 39, Cristiano Ronaldo criou uma chance dentro da área, bateu para o gol, mas o zagueiro do Newcastle tirou em cima da linha. Já nos acréscimos, o craque português abriu o placar em seu retorno ao United. Cristiano pegou o rebote dentro da área e mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, logo aos 11 minutos, o Newcastle chegou ao empate. Saint-Maximin acionou Manquillo dentro da área, que bateu rasteiro para superar De Gea.

Porém, apenas seis minutos depois, Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez. Luke Shaw cruzou na área e o português mandou rasteiro para o gol, colocando o United em vantagem novamente.

Aos 35, outro jogador de Portugal, Bruno Fernandes, fez o terceiro dos Red Devils. O meio-campista chutou de fora da área e acertou com precisão o ângulo esquerdo. Já nos acréscimos, ainda deu tempo de Lingard fazer o quarto. O atacante recebeu passe de Pogba dentro da área e mandou para o fundo das redes.

