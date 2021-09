Copa do Mundo de Futsal ao vivo: onde assistir aos jogos do Brasil e tabela

A 12ª edição da Copa do Mundo de Futsal começa neste domingo, 12 de setembro (12/09), e será disputada na Lituânia, em três cidades-sedes: Vilnius, Caunas e Klaipda. Os jogos da seleção brasileira acontecem em Klaipda.

O Brasil é o maior campeão da competição com 7 títulos e estreia na segunda, 13, contra o Vietnã, a partir das 14 horas (horário de Brasília). Para saber mais informações da competição e da seleção brasileira no evento esportivo, confira abaixo:



Copa do Mundo de Futsal: como funciona a competição?

Ao todo, serão 24 seleções divididas em seis chaves. Passam para as oitavas de final as duas melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros. Para fazer a convocação, o técnico do Brasil Marquinhos Xavier apostou em misturar nomes de jogadores que atuam no País, com nomes que competem nas principais ligas europeias de futsal, sendo oito de cada.

Copa do Mundo de Futsal ao vivo: onde assistir?

A competição será transmitida pelo SporTV, para assinantes. Porém, alguns confrontos poderão ser acompanhados pela TV aberta na Globo, incluindo a estreia do Brasil.

Copa do Mundo de Futsal: quando começa e termina?

12/09 a 19/09 - fase de grupos

22/09 a 24/09 - oitavas de final

26/09 a 27/08: quartas de final

29/09 a 30/09: semifinal

03/10: final e disputa do 3° lugar

Copa do Mundo de Futsal: confira o grupo do Brasil e os demais

Grupo A: Lituânia, Venezuela, Cazaquistão e Costa Rica



Grupo B: Uzbequistão, Guatemala, Rússia e Egito



Grupo C: Tailândia, Portugal, Marrocos e Ilhas Salomão



Grupo D: Panamá, República Tcheca, Brasil e Vietnã



Grupo E: Angola, Japão, Paraguai e Espanha



Grupo F: Argentina, Estados Unidos, Sérvia e Irã

Copa do Mundo de Futsal: quando o Brasil joga?

13/09 - 14h (horário de Brasília) - Vietnã x Brasil

16/09 - 14h (horário de Brasília) - Brasil x República Tcheca

19/09 - 10h (horário de Brasília) - Brasil x Panamá

Copa do Mundo de Futsal: confira os convocados do Brasil

Goleiros:

Guitta – Sporting (POR)

Djony – Sorocaba

Wllian – Joinville

Fixos:

Rodrigo – Sorocaba

Marlon – Palma (ESP)

Lé – Corinthians

Alas:

Arthur – Benfica (POR)

Leonardo – Sorocaba

Dyego – Barcelona (ESP)

Leandro Lino – Sorocaba

Bruno – Ukhta (RUS)

Gadeia – Elpozo (ESP)

Pivôs:

Ferrão – Barcelona (ESP)

Pito – Barcelona (ESP)

Rocha – Carlos Barbosa

Dieguinho – Joinville

