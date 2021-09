Chelsea x Zenit ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Oito jogadores brasileiros da Premier League vão ser impedidos de atuarem por seus respectivos clubes por um período de cinco dias após a Data Fifa, válido nos dias 10 a 14 de setembro, segundo divulgou a BBC. A medida acontece após a CBF invocar a regra da Fifa depois de os atletas não serem liberados pelos times para defender a Seleção.

O Liverpool será o clube mais afetado, já que conta com três brasileiros no elenco: Roberto Firmino, Fabinho e Alisson. Outro time afetado é o Manchester City, casa de Ederson e Gabriel Jesus. United, Chelsea e Leeds também terão os desfalques de Fred, Thiago Silva e Raphinha, respectivamente.

Por outro lado, Richarlison e o Everton não serão afetados pela medida. O motivo é pelo clube inglês ter liberado o jogador para os Jogos Olímpicos, mesmo não tendo obrigação, neste caso, já que não era Data Fifa.

Com isso, todos os oito jogadores não poderão defender sua equipes em jogos do Campeonato Inglês no próximo final de semana. Como a "punição" é válida até o dia 14, Thiago Silva, do Chelsea, e Fred, do Manchester United, serão desfalques na estreia de suas equipes na Liga dos Campeões, contra Zenit e Young Boys, respectivamente.

Vale lembrar que os clubes da Inglaterra decidiram não liberar seus jogadores sul-americanos para as seleções por terem de realizar quarentena no retorno ao Reino Unido, devido às restrições da pandemia de Covid.

