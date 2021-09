Dínamo Kiev x Benfica ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Seu Chaguinha, dono do tradicional bar do Chaguinha, no Benfica, faleceu neste sábado, 11, aos 91 anos. De clima familiar e reduto do samba, o estabelecimento funcionou durante quase seis décadas e fechou as portas há seis anos.

"O bairro Benfica, Gentilândia está de luto", diz Mauro Filho, amigo da família e frequentador da região. Segundo ele, que também era cliente do bar, seu Chaguinha contraiu uma infecção hospitalar.

"Ele se internou porque precisava fazer vários exames e o médico achou melhor internar. Ele vinha reagindo muito bem mas acabou contraindo uma pneumonia que evoluiu e pegou uma infecção hospitalar", disse.

O bar foi fundado em 2 de fevereiro de 1956 e encerrou as atividades no dia 25 de julho de 2015. Seu Chaguinha e a esposa, Aradenes ou dona Ará, como é conhecida pelas clientes, eram os responsáveis pelo atendimento.

À época, uma das três filhas do casal explicou que o local fechou as portas por causa da idade avançada dos pais.

O professor Evaldo Lima, secretário executivo da Cultura de Fortaleza, lamentou a morte pelas redes sociais. "O sábado, dia tradicional da alegria, se veste de luto e pesar com sua partida", publicou.

Ele lembrou que o bar do seu Chaguinha era o ponto de encontro de torcedores do PV, das rodas de samba, do carnaval do bloco Luxo da Aldeia.

"Era brabo quando tinha de ser e, ao mesmo tempo, extremamente respeitoso com a clientela fiel e comigo em especial. O bar do Seu Chaguinha era a extensão de sua casa e de sua família. Era um pouco a nossa casa também", acrescentou.

O ex-prefeito Roberto Cláudio também registrou a importância de seu Chaguinha para a Cidade. "Hoje Fortaleza registrou a despedida desse grande amigo e personagem histórico da boemia e da cultura da nossa cidade", disse.

O sepultamento será realizado no Cemitério São João Batista, entre 9h30min e 10 horas da manhã deste domingo, 12. Antes, no local, será realizada a missa de corpo presente.







