Esposa de Alan Neto, a musa Bette Davis, se despede e exalta lado gentil do comunicador

A filha de Alan Neto, Alana Rodrigues, também deu o último adeus ao ícone da crônica esportiva cearense e enfatizou a alegria e simplicidade do pai no dia a dia

Um outro lado de Alan Neto enfatizado por Ivanilde foi seu jeito atencioso e romântico. Segundo ela, o “Príncipe”, forma carinhosa como o chamava no dia a dia, fazia questão de presenteá-la com flores em todas as datas comemorativas.

"Ele nunca esquecia datas ou deixava de me presentear com flores. Fazia questão em todas as datas comemorativas. Era um cavalheiro. Ele era feliz com todos, mesmo que às vezes preferisse ficar na dele. O 'príncipe' cumprimentava todo mundo, desde o porteiro até a gente



" Ivanilde Rodrigues

Da ótica da filha, Alana Rodrigues: o alegre Alan Neto

Alana Rodrigues, filha de Alan Neto, relembrou a convivência leve e alegre que teve com o pai. Discreto fora das câmeras, o comunicador observava muito as pessoas ao seu redor.