"Ele foi meu grande parceiro", diz Sérgio Ponte sobre o irmão Alan Neto

Irmãos de sangue e parceiros de vida, a relação de Sérgio Ponte com Alan Neto foi marcante. O eterno Trem Bala cuidou, ensinou e moldou Sérgio na sua construção como pessoa e jornalista. Nesta quinta-feira, 4, o “Bi Bola de Ouro” se despediu do irmão no velório, relembrou as boas histórias e enfatizou: “ele foi meu grande parceiro”.

"O que eu sou hoje, não apenas profissionalmente, mas em termos de vida, eu devo a ele. Tudo" Sérgio Ponte

"Nos meus 15 ou 16 anos, estudante do Liceu, fomos fazer uma matéria com o Pelé lá na Beira Mar. O Santos estava aqui. Foi uma foto histórica, ele conversando com o Pelé e eu acompanhando com a farda do Liceu. Todas as grandes coberturas do Alan, eu sempre estava do lado dele. Imitando-o e aprendendo”, conta.