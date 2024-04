Ciro Gomes exalta legado de Alan Neto: "Sempre foi lá e pôs o dedo na ferida"

Inicialmente, com pesar e saudade, Ciro Gomes relembrou do afeto e carinho que possui por Alan Neto, relembrando de como esses sentimentos foram crescendo na medida que os dois foram se conhecendo mais.

O velório do icônico jornalista Alan Neto reuniu nesta quinta-feira, 4, familiares, amigos fãs e diferentes personalidades do Estado do Ceará . Dentre as pessoas comovidas a se despedir do eterno Trem Bala estava o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), que em um longo discurso exaltou o legado de independência de Manoel Simplício de Barros Neto.

"Começou como fã. Fui comentarista esportivo numa rádio profissional em Sobral e ele sempre foi esse cara que me atraia porque, por regra, o esporte não exige muita sofisticação intelectual, existe ali uma especialização, mas ele sempre me comoveu porque além de ser um expert em futebol, ele manipula o português de uma forma absolutamente artística"

Ainda em um tom de saudoso, Ciro Gomes também destaca que a admiração que floresceu por Alan Neto ocorreu pelo fato de o comunicador não ter papas na língua e não ceder a pressão de outros, optando por sempre ser um jornalista independente.

"Tem um carisma quando o áudio e a escrita passam para imagem, ele imediatamente, com esse jeito histriônico e profundo, me chamou a atenção também a independência. Num Estado como o nosso, hoje nem tanto, mas a cartolagem, interferências instantâneas dos donos do poder, (o Alan Neto) nunca quis saber", pontua.

"Sempre foi lá e pôs o dedo na ferida, e foi ganhando confiança de seus fãs, admiradores e leitores e ele foi de adaptando nas mídias de uma forma muito natural. É um quadro especial da imprensa cearense e do Brasil" Ciro Gomes.

Alan Neto: Independência como marca do Trem Bala

Uma das principais características de Alan Neto, muita exaltada por Ciro Gomes, é a independência e irreverência. Para o político, o jornalista pode até ter "passado por maus bocados por isso", mas deixa em sua persistência um legado de valor para as novas gerações de jornalista.

"Eu acho que esses atributos de independência, distanciamento crítico do fato observado, isso tá rareando na imprensa do Brasil e do Ceará, dramaticamente. A submissão dos órgãos de comunicação do Ceará do poder é uma coisa constrangedora nos dias de hoje e isso é certamente, para os jovens de hoje, um bom legado do Alan Neto", considera.

"Ele deve ter passado por maus bocados e nunca se queixou, nunca avaliou a linha de independência por isso. Essa coisa de manipular a linguagem, pois comunicação é linguagem, de maneira a conciliar a inteligência popular sem perder a excelência do rito da linguagem que talvez não se dê muito valor, mas isso tem valor", finaliza o ex-presidenciável.