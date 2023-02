Nota do Enem: saiba como ingressar em universidades com bolsas de estudos

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesta quinta-feira, 9, os estudantes se preparam para ingressar nas universidades. Para aqueles que desejam ingressar no Ensino Superior por meio das faculdades particulares, O POVO listou algumas dicas de como conseguir bolsas de estudo a partir da nota da prova.

1. Prouni disponibiliza bolsas de estudo para estudantes de escola pública

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo para estudantes oriundos de escolas públicas para ingresso em universidades particulares. Conforme as regras do programa, as bolsas podem ser integrais e parciais (50%).

Para se inscrever é necessário que o estudante tenha realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.

Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Veja as datas do Prouni:

Prazo de inscrição: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado da 1ª chamada: 7 de março

Resultado da 2ª chamada: 21 de março

Matrículas pré-selecionados 1ª chamada: 7 a 16 de março

2. Fazer o financiamento das mensalidades do curso com o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.

Podem se inscrever no Fies, os candidatos que tenham participado do Enem, a partir da edição de 2010 e tenham obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Veja as datas do Fies 2023

Prazo de inscrição: 7 a 10 de março

Resultado em chamada única: 14 de março

3. Pesquisar por instituições particulares que ofereçam bolsas pela nota do Enem

Várias universidades particulares oferecem bolsas de estudo a partir da nota do Enem para realizar processos seletivos para estudantes que tenham interesse em cursos disponibilizados por elas. As regras variam de universidade para universidade.

É válido pesquisar nos sites das universidades com o curso que o candidato deseja iniciar pelos descontos ofertados a partir do Exame. Antes de assinar o contrato, é importante revisá-lo para garantir a durabilidade da bolsa, considerando que nem todas vão até o final da graduação.

