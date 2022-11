Enem 2022: veja quando sai o gabarito oficial das provas

O primeiro dia de provas do Enem foi finalizado neste domingo, 13, e buscas por gabarito crescem; veja data do gabarito oficial

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu neste domingo, 13, com a aplicação das provas de linguagens, ciências humanas e redação. O segundo e último dia acontece no próximo domingo, 20, com as provas de matemática e ciências da natureza.

Em todo o Brasil, 73,3% de candidatos compareceram ao primeiro dia de prova do Enem. O número corresponde a quase 2,5 milhões de pessoas. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com o fim da primeira etapa do Enem, muitos candidatos já buscam por gabaritos para corrigirem suas provas, no entanto, o gabarito oficial do exame ainda não foi divulgado.

Enem 2022: VEJA como usar as notas da prova

Veja a seguir a previsão de quando deve sair o gabarito oficial do Enem:

Enem 2022: quando sai o gabarito oficial?

O gabarito oficial do Enem será divulgado até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital do Inep.

