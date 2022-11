Enem 2022: participantes com Covid-19 podem remarcar prova; saiba como

Primeiro dia do Enem aconteceu neste domingo, 13, e os participantes que não puderam comparecer por Covid-19 ou doenças infectocontagiosas podem remarcar prova; veja como

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 aconteceu neste domingo, 13, e os participantes que não puderam comparecer por motivos de Covid-19 ou de alguma das doenças infectocontagiosas listadas no edital, podem remarcar a prova.

A solicitação de reaplicação do Exame poderá ser feita na Página do Participante em até cinco dias úteis após o último dia de prova, que acontece no dia 20 de novembro. A edição extra do Enem para pessoas nessas condições deve acontecer entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Veja a seguir o passo o passo de como deve ser feita a solicitação de reaplicação do Enem e quais as outras doenças, além do vírus de Covid-19, podem justificar a ausência na prova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enem 2022: VEJA quando sai o gabarito oficial das provas

Enem 2022: veja como remarcar a prova em caso de Covid-19 ou doenças infectocontagiosas

Primeiramente, o candidato deve informar sua condição por meio da Página do Participante. A aprovação do laudo deve garantir a participação na reaplicação, que acontece nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Feito isto, os documentos comprobatórios de doença devem conter:

Nome completo do participante;



Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à

Classificação Internacional de Doença (CID 10);



Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde ou de órgão competente.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19 para realizar as provas do Enem 2022.

Enem 2022: além de Covid-19, quais outras doenças podem justificar ausência na prova?

Além da Covid-19, as doenças listadas no edital são as seguintes:

Tuberculose

Coqueluche

Difteria

Doença invasiva por Haemophilus influenzae

Doença meningocócica e outras meningites

Varíola

Influenza humana A e B

Poliomielite por poliovírus selvagem

Sarampo

Rubéola

Varicela

Sobre o assunto Enem 2022: Ceará teve 165 mil concorrentes no 1º dia de provas

Enem 2022: especialista dá dicas para aliviar ansiedade antes da prova

Enem Digital 2022: como funciona a prova virtual? Entenda

Tags