Policiais que ajudaram grupos golpistas nas rodovias são alvos de procedimento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta terça-feira, 1º, que instaurou procedimento para investigar possível “desvio de conduta” de agentes que aparecem, em vídeos que circulam nas redes sociais, sinalizando apoio aos grupos golpistas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Os bolsonaristas têm realizado bloqueios em rodovias espalhadas em algumas cidades pelo País.



A reação ocorre em desrespeito aos resultados do pleito realizado no último domingo, 30, que consagrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais com mais de 60,3 milhões de votos.

“A Polícia Rodoviária Federal age no cumprimento da lei. Ela não apoia a ilegalidade, atuação ilegal ou fechamento das rodovias federais. Os casos que têm aparecido na internet já foram identificados, a corregedoria geral do órgão já instaurou um procedimento para investigar esses casos. São dois ou três casos que estão rodando na internet”, disse o corregedor-geral do órgão Wendel Benevides durante a coletiva da PRF.

Um das ações ocorreu em um bloqueio realizado em Rio do Sul, no estado de Santa Catarina. Discursando com um microfone, um dos profissionais afirma: “Nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer multa nenhuma”. Conforme o Estado de S. Paulo, o policial que aparece na mídia é Ricardo Torres. Nas redes sociais, segundo a reportagem, ele teria declarado apoio a Bolsonaro, intitulando-se “conservador, antiesquerdista e antiterrorista”.

“Qualquer manifestação que vier da minha chefia ou determinação judicial, eu vou chegar para vocês para conversar e dizer: ‘olha, chegou essa ordem, o que eu faço da vida? O que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução?’”, disse Torres. O agente ainda indica a possibilidade de chegar a uma espécie de consenso com os grupos golpistas e pede: “Bom senso e serenidade para que a gente consiga transpor esse momento difícil”.

Em outra mídia compartilhada nas plataformas digitais, um policial aparece sendo abraçado pelos apoiadores do presidente, enquanto é festejado pelos presentes no local, que aplaudem e gritam: "uh, é Bolsonaro". É possível ouvir uma pessoa dizendo ao fundo que os profissionais "aderiram" à ação.

Em mais um vídeo, dessa vez no município de Palhoça, também em Santa Catarina, outro prf fala, em tom leniente: "A única coisa que eu tenho a dizer nesse momento é a única ordem que nós temos é estar aqui com vocês, só isso". Após a fala, o grupo golpista aplaude, grita, pula e puxa um coro de "Brasil, Brasil!".

Outras imagens que estão sendo compartilhadas no Twitter mostram um agente ajudando a cortar uma cerca de arame que daria acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao fundo, é possível ouvir um dos presentes no local dizendo: “policiais liberando a grade”. Durante a segunda-feira, 31, bolsonaristas bloquearam a rodovia Hélio Smidt na altura do quilômetro 2,5, na estrada que dá acesso ao equipamento. A ação causou o cancelamento de voos.

Até a publicação desta matéria, a PRF contabiliza ao menos 271 pontos com vias obstruídas no País na manhã desta terça-feira, 1º. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o uso das polícias militares na desobstrução das rodovias estaduais e federais, ocupadas pelos grupos golpistas que protestam contra o resultado das eleições.

Durante a coletiva desta manhã, os profissionais destacaram que a desobstrução das vias é uma “operação muito complexa”. Eles ressaltam que, em alguns casos, há pontos com cerca de 500 pessoas, assim como carretas de até 80 toneladas fechando a rodovia, sem qualquer identificação de quem seja o condutor.

“A PRF tem que agir com bastante parcimônia, junto com os outros agentes da segurança pública. Primeiramente, iniciando um diálogo, uma negociação, e com o passar do tempo tentamos outras medidas, como as judiciais, até mesmo culminando com eventual utilização da força de choque”, ressaltou o diretor executivo do órgão Marco Antônio Territo.

A ação dos grupos golpistas têm causado impactos pelo País. No Ceará, a Expresso Guanabara, principal empresa de transporte rodoviário de passageiros saindo da Fortaleza, informou que "as operações para o Sudeste e Centro-Oeste nesse momento estão suspensas".

