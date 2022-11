Bloqueios em rodovias: viagens de ônibus para Centro-Oeste e Sudeste estão suspensas, afirma empresa de Fortaleza

Administradora da rodoviária de Fortaleza recomenda que passageiros entrem em contato diretamente com as empresas para se certificar do status de suas viagens

Os bloqueios causados pelos grupos golpistas em rodovias federais brasileiras têm causado impactos para passageiros de ônibus interestaduais que têm Fortaleza como partida ou ponto de chegada. A Expresso Guanabara, principal empresa de transporte rodoviário de passageiros saindo da Capital, informa que "as operações para o Sudeste e Centro-Oeste nesse momento estão suspensas".

A empresa garante que "clientes que tiverem suas viagens comprometidas poderão remarcar suas passagens sem custo adicional". A Guanabara orienta que os passageiros procurem tirar dúvidas sobre a viagem no guichê das agências ou pelo SAC 0800 728 1992.

Conforme a Socicam, administradora da rodoviária de Fortaleza, "alguns horários estão com atraso ou sendo cancelados" nesta terça-feira, 1º.



A Socicam enfatiza que os transtornos foram registrados em alguns trajetos interestaduais e em algumas empresas. Até o momento, as linhas intermunicipais operam dentro da normalidade.

Em nota, a administradora recomenda que os passageiros entrem em contato diretamente com as empresas de ônibus para se certificar do status de suas viagens. O contato das empresas está disponível no site www.rodoviariafortaleza.com.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum trecho de estradas federais está bloqueado no Ceará. A última interdição dispersada pelo órgão foi registrada à 1h25min no quilômetro 505 da BR-116, no município de Brejo Santo. A interdição teve fim às 6h30min desta terça-feira, 1º.

