Artistas pró-Lula e pró-Bolsonaro reagem a resultado das urnas; Confira

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República com 50,90% dos votos válidos no último domingo, 30. O ex-metalúrgico assume o cargo a partir de 1º de janeiro. Ao longo de sua campanha, conquistou apoio de parte da classe artística, com nomes como Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Anitta e Pabllo Vittar. Já o atual presidente e derrotado no pleito, Jair Messias Bolsonaro (PL), teve apoio de parte dos artistas sertanejos, como Gusttavo Lima, Leonardo e Chitãozinho.



Quando Lula estava matematicamente eleito, Anitta usou as redes sociais para pedir pela união do país. A artista, que declarou voto no petista, escreveu “se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática”.

Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 30, 2022

pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Já a cantora Ludmilla, também apoiadora de Lula, postou uma foto com o novo presidente e declarou: “o after da posse é por minha conta”.

O Brasil sorrindo de novo. Tamo junto, meu Presidente. O after da posse é por minha conta @LulaOficial pic.twitter.com/ikHsBjAWl9 — LUDMILLA (@Ludmilla) October 30, 2022

Juliette, que acompanhou a votação na Paraíba, também comentou a vitória de Lula.

Não ao ódio, não à intolerância, não à violência. Vence a democracia!

Presidente Lula, parabéns pela vitória. Há um grande desafio pela frente. #LulaPresidente2022 — Juliette (@juliette) October 30, 2022

A apresentadora e atriz Maísa Silva acompanhou a apuração com a família e destacou a importância do voto. Após Lula ser eleito, ela escreveu “festa dos primos Silva” em referência aos seus fãs. Pouco antes, escreveu “nosso voto conta sim”.

Sobre o assunto Sertanejos rebatem Ludmilla sobre críticas a voto em Bolsonaro

Encontro de sertanejos com Bolsonaro expõe rachas entre famílias de artistas

Cachês de sertanejos: presidente do STJ suspende show de Gusttavo Lima na Bahia

Ala bolsonarista

Já entre os apoiadores de Bolsonaro os pronunciamentos foram mais raros. Um dos que falaram foi Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, em vídeo publicado no Instagram.

"Gente, sei que tem muita gente triste. Eu também não estou dos mais felizes, porque, infelizmente, o presidente que a gente apoiava e que a gente acreditava que seria o melhor para o Brasil perdeu e agora o Lula está aí de novo. Agora, não adianta a gente chorar, porque vivemos em um país democrático, então vamos respeitar a democracia e rezar para Deus olhar por nós e tomara que o Lula faça um bom governo, né? Que não faça como fez nos mandatos anteriores", disse o cantor.

Outra a se pronunciar foi a apresentadora e atriz Karina Bacchi, apoiadora de Jair Bolsonaro. Em publicação após o resultado das urnas, ela disse que continuará “em oração pelo Brasil”.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

O ex-apresentador Amim Khader tuitou que não carregaria a “culpa”, em referência à eleição de Lula.

Essa culpa eu não carrego, amados. — Amin Khader (@aminkhader) October 31, 2022

O cantor Latino foi outro que lamentou a vitória do petista.

Assistindo o Lula na TV é com assistir um dejavour do fracasso. Que Deus tenha piedade dos desenformados. — LATINO (@Latinooficial) October 31, 2022





Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags