Quem é Rosângela da Silva, a Janja, socióloga que se casa com Lula nesta feira-feira, 18

A socióloga a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, de 55 anos, vai se casar nesta quarta, 18, com o ex-presidente Lula, que deverá disputar mais uma vez o comando do Palácio do Planalto.

Ela conhece o petista há décadas, mas o relacionamento dos dois começou em 2017, ano da morte de Marisa Letícia. Nascida no interior do Paraná e formada em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1983 e se descreve como uma "petista de carteirinha". Nas redes sociais, costuma fazer declarações apaixonadas ao petista.

Janja participou ativamente da vigília realizada ao lado do local onde Lula esteve preso, em Curitiba, por 580 dias. Na época, ela já usava no Twitter o nome Janja "Lula", como muitos fizeram em apoio ao ex-presidente.

A socióloga também trabalhou na Itaipu Binacional, no Paraná, em 2003. Na ocasião, já participava de atividades partidárias do então presidente. Ela também atuou na Eletrobras, no Rio de Janeiro, antes de retornar ao escritório da Itaipu em Curitiba e pedir demissão em 2019.

A primeira mulher de Lula foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou pouco mais de dois anos. Viúvo, ele se casou em 1974 com Marisa Letícia.

Janja tem acompanhado Lula em palanques nos últimos meses, inclusive conquistando tempo no microfone ao lado de autoridades, não apenas em eventos do PT. Enquanto se diz "apaixonado" em diversos discursos, o petista também repete com frequência que está com "tesão" para mudar o País.

No lançamento da campanha petista em São Paulo no último dia 7, a socióloga apresentou o jingle da pré-campanha como um "presente de casamento". A música "Sem Medo de Ser Feliz", de Leonardo Leone, remonta o jingle da campanha petista de 1989, com o refrão "Lula Lá", de Hilton Acioli.

A noiva de Lula cantou trechos da música no microfone, enquanto o clipe era exibido no telão. No Twitter, a socióloga disse que a regravação da música foi "mais que uma surpresa" para o petista.

A participação de Janja, entretanto, é vista com reticências por parte dos aliados. Para alguns petistas, a postura contrasta com as posições da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que preferia ficar fora dos holofotes. Marisa morreu em fevereiro de 2017, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Nos bastidores, aliados reconhecem que a noiva do ex-presidente traz certa jovialidade e virilidade para a imagem de Lula, mas não está definido qual a influência da socióloga na campanha.

O primeiro sinal de que Janja se envolveria na corrida eleitoral aconteceu em dezembro de 2021, quando ela apareceu ao lado do noivo em um jantar do grupo Prerrogativas em São Paulo. O evento marcou a primeira reunião pública do petista com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), depois que tiveram início as negociações para que o ex-tucano ocupasse a vice na chapa do petista.

