Michelle explica suposto unfollow em Bolsonaro: "Seguimos firmes"

Após a repercussão de um suposto unfollow (deixar de seguir) entre Michelle Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram, a primeira-dama foi às redes sociais falar sobre o ocorrido nesta segunda-feira, 31.



"Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair já explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele", disse em um stories publicado na plataforma. As redes sociais de Bolsonaro são comandadas por um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), o Carluxo. Entretanto, Michelle não explicou por que não segue o marido no Instagram.

Michelle ainda explicou que ambos seguem "firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil" e concluiu: "Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza'. Que Deus abençoe a nossa amada nação".

Jair obteve 58.206.354 sufrágios, ou seja, 49,10% da preferência do eleitorado, mas acabou derrotado no segundo turno das eleições para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou com 60.345.999 (50,90%). Desde a oficialização do resultado, o chefe do Executivo tem mantido silêncio a ainda não se pronunciou.

A probabilidade de unfollow entre Michelle e Bolsonaro repercutiu em larga escala nas redes sociais nesta segunda, um dia após a derrota do presidente.

Não há como cravar se ambos pararam de se seguir ou se nunca se acompanharam na plataforma. No entanto, durante uma pesquisa rápida na rede social, é possível confirmar que o casal não aparece na lista de seguidores um do outro até a publicação desta matéria.



Primeira-dama Michelle Bolsonaro postou mensagem nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro)



Primeira-dama Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro não seguem nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro)



