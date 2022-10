Bolsonaro e Michelle não se seguem no Instagram e caso repercute nas redes sociais

Apesar disso, ela mantém as fotos e publicações com o marido na rede social, inclusive a própria foto de perfil onde os dois aparecem abraçados

Um dia após ser derrotado pelo ex-presidente Lula (PT) e sem comentar o resultado das eleições até a manhã desta segunda-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro (PL) está no centro das discussões nas redes sociais, mas por um motivo extra-eleição. Internautas começaram a repercutir o fato de que o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não se seguem em seus respectivos perfis no Instagram.

"Crise pós-derrota?" Bolsonaro e Michelle não estão mais se seguindo no Instagram", escreveu um perfil no Twitter. A busca pelos termos "Bolsonaro" "Michelle" e "unfollow" também retorna diversas postagens comentando o caso. O fato chama a atenção pois Michelle teve papel importante nas eleições deste ano, cumprindo agendas pelo País e dialogando com os públicos feminino e nordestino, na tentativa de melhorar os números do marido nestes segmentos.

Jair e Michelle Bolsonaro pararam de seguir um ao outro no Instagram. Confere, produção? — Vera Magalhães (@veramagalhaes) October 31, 2022

Não há como cravar se eles, de fato, se seguiam antes e pararam de se seguir (unfollow) ou se nunca se seguiram na plataforma, mas uma pesquisa rápida nos perfis de Bolsonaro e Michelle confirma que ambos não aparecem na lista de seguidores um do outro atualmente.

Apesar disso, ela mantém as fotos e publicações com o marido na rede social, inclusive a própria foto de perfil onde os dois aparecem abraçados. Por outro lado, a primeira-dama segue dois dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado federal Eduardo, que também a acompanham no Instagram. Outros dois filhos do presidente, Carlos e Jair Renan, não são seguidos por ela e nem a seguem.



