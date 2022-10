Abatido, Bolsonaro é orientado a reconhecer logo vitória de Lula, diz colunista

12:12 | Out. 31, 2022

Segundo informações da colunista Bela Megale, do O Globo, o presidente tem demonstrado abatimento, indignação e decepção após a derrota para Lula, inclusive tendo recusado praticamente todos os telefonemas que recebeu

Político que conseguiram dialogar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) após o resultado das urnas neste domingo, 30, defendem que o chefe do Planalto acelere seu pronunciamento no sentido de reconhecer a vitória de Lula. A estratégia é para que o presidente ainda consiga preservar seu capital político que conquistou.



Segundo informações da colunista Bela Megale, do O Globo, a ala política próxima de Bolsonaro pede que o presidente reforce um agradecimento aos mais de 58 milhões de votos que conquistou no pleito presidencial. A defesa é para que, para um possível retorno de Bolsonaro para a disputa em 2026, é necessário que o mandatário reconheça o resultado das urnas em breve.

Ministros mais próximos de Bolsonaro se dirigiram para o Palácio do Planalto, onde o presidente chegou por volta das 9h30min, afirma a jornalista. Segundo a coluna, o presidente tem demonstrado abatimento, indignação e decepção após a derrota para Lula, inclusive tendo recusado praticamente todos os telefonemas que recebeu.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito neste domingo, 30, presidente da República. Ele voltará ao Palácio do Planalto para um terceiro mandato presidencial após derrotar Jair Bolsonaro, obtendo 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de seu adversário que buscava reeleição.

