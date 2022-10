Bolsonaro conseguiu virada em 248 cidades no segundo turno

12:31 | Out. 31, 2022

Candidato à reeleição venceu em municípios onde perdeu no primeiro turno.

No último domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) com 50,9% dos votos. Apesar de não ser o suficiente para reverter o resultado, o atual presidente conseguiu virada em 248 cidades onde tinha perdido no primeiro turno.

O atual presidente recebeu 58,2 milhões de votos e venceu em 13 estados, além do Distrito Federal. Nesses lugares, Bolsonaro conseguiu alterar o resultado do primeiro turno em 248 cidades, aproximadamente 4,5% do total de municípios brasileiros.

A maior virada de Bolsonaro foi registrada na cidade mineira de Betim, apesar de Lula ter vencido no estado.

No primeiro turno, Lula venceu na cidade com 45,78% contra 45,43% de Bolsonaro. No domingo, o atual mandatário recebeu 52,43% dos votos na região - equivalente a 123.818 votos - contra 47,57% (112.360 votos) do petista.

Bolsonaro também conseguiu mudar o resultado do primeiro turno em seis cidades do exterior: Bancoc, Bissau, Los Angeles, Cidade do México, Caracas e Manágua.

Lula ganhou em todos os municípios de quatro estados: Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe. Enquanto Bolsonaro apenas venceu por unanimidade em Rondônia.

Dos 5.570 municípios do país, Lula venceu em 3.123, Bolsonaro em 2.444 e três registraram empate. Diferentemente de Bolsonaro, o presidente eleito não conseguiu vitória em nenhuma das cidades onde havia perdido no primeiro turno.

