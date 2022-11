Caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias  em 11 estados e no DF após vitória de Lula

15:33 | Out. 31, 2022

Caminhoneiros que contestam o resultado das eleições deste domingo, 30, nas quais o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizam bloqueios de rodovias pelo Brasil. Alguns usam seus próprios caminhões para impedir a passagem pelas vias. Em certos locais, pneus foram queimados.

Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desta segunda-feira, 31, já foram registrados 70 bloqueios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande no Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará, além do Distrito Federal. A PRF afirma que há pontos de aglomeração e bloqueio de caminhoneiros em 13 estados brasileiros.

Na tarde desta segunda, a PRF informou que vai acionar a Justiça para conseguir a liberação de vias bloqueadas. A corporação afirma que Advocacia-Geral da União (AGU) já foi acionada para ajuizar ações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a PRF, "desde ontem, quando surgiram as primeiras manifestações, a PRF adotou todas providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias, priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos".

A nota também diz que "a PRF encontra-se em todos os locais identificados com efetivo mobilizado nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, visibilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição".

Sobre o assunto Governo Lula deve parar processo de privatização e Petrobras, diz FUP

Bolsonaro se mantém em silêncio 19 horas após derrota para Lula

Quem é Janja, esposa de Lula e futura primeira-dama do Brasil

Noruega retomará ajuda ao Brasil contra desmatamento após vitória de Lula

Ceará foi o 3° em número absoluto de votos para Lula nos estados em que ele ganhou

Vitória de Lula dá ao País político experiente, com vice experiente, diz Abimapi

Triunfo de Lula no Brasil: uma segunda onda de esquerda na América Latina?

Após instabilidade, Bolsa sobe e dólar cai após vitória de Lula

Bolsa de São Paulo sobe e dólar cai após vitória de Lula

Tags