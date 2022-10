"O Nordeste garantiu a vitória do Lula", diz Camilo Santana

22:54 | Out. 30, 2022

Emocionado, o senador pediu uma "salva de palmas" a todos que votaram no candidato petista

O senador eleito Camilo Santana participou de comício depois da vitória do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste domingo, 30. Ao lado dos políticos Elmano Freitas e Izolda Cela, Camilo agradeceu aos 70% dos votos que o Ceará entregou ao Lula, e pontuou que o "Nordeste garantiu sua vitória".

"Vou resumir minha palavra dizendo que nós fizemos o Ceará 3 vezes mais forte com Lula, Camilo e Elmano. Gratidão enorme. Eu, e o Elmano, vamos trabalhar e dedicar toda a energia ao povo cearense", declarou Camilo.

Durante o pronunciamento, o senador disse que quem ganhou não foram os políticos, mas sim, o povo brasileiro. "O Brasil vai reencontrar o amor, a paz e a esperança".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também fez questão de agradecer a todas as mulheres, em nome da governadora do Ceará, Izolda Cela. Ao final, encerrou com o canto que marcou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva: "Olê, olê, olá, Lula! Lula!".

Sobre o assunto Lula, uma vida que se confunde com meio século de história do Brasil

Eleições 2022: Lula é eleito presidente com número recorde de votos

Eunício Oliveira sobre vitória de Lula: "O Nordeste devolveu ao Brasil a paz"

Lula anuncia volta do Conselhão

Líderes internacionais cumprimentam Lula pela vitória à Presidência

Tags