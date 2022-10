Lula anuncia volta do Conselhão

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou no seu primeiro pronunciamento após vencer as eleições a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão em seu primeiro governo, com participação de empresários e representantes da sociedade civil. A ideia é o colegiado discutir decisões políticas. Ele também afirmou que a economia vai voltar a girar com os pobres dentro do Orçamento.

"A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu poder de compra", disse Lula, que reiterou a promessa de reajustar o salário mínimo acima da inflação e estabeleceu o combate à fome como o compromisso número um do seu governo.

Lula se comprometeu com a reindustrialização do País e com um comércio internacional mais justo. "Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do País, para que os investidores - nacionais e estrangeiros - retomem a confiança no Brasil. Para que deixem de enxergar nosso País como fonte de lucro imediato e predatório, e passem a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental", declarou o presidente eleito.

"Hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta. Que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária do mundo", acrescentou, ao dizer que o mundo sente saudades do Brasil que fortaleceu o Mercosul e falava com o mundo "de igual para igual".

Ao final, Lula disse que o Brasil e o povo são a causa de sua vida e que a luta por um País mais justo vai acompanhá-lo até seu último dia. "Vamos construir um País do tamanho dos nossos sonhos. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar este País, e construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos - com oportunidades para transformá-los em realidade", finalizou.

Tebet

Cabo eleitoral do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que o petista sabe que o Brasil não elegeu o PT, mas o campo democrático. "Não será fácil governar um País tão dividido, mas Lula tem experiência e maturidade", afirmou Tebet após o discurso de vitória de Lula. "Recuperamos a democracia graças a cada voto", frisou a senadora.

Simone Tebet ressaltou mais uma vez que não precisa de ministério no governo Lula. "Jogo em qualquer posição", afirmou. "Ditadura nunca mais, democracia é grande guarda chuva a abrigar nossos direitos. prevaleceram três valores, democracia, verdade e a vida", seguiu.

Ao deixar o auditório em que Lula discursou, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) seguiu o discurso de união nacional do presidente eleito. "Só tem um Brasil, uma nação", afirmou, rapidamente. "Demos a volta por cima", acrescentou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

