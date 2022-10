Lula, uma vida que se confunde com meio século de história do Brasil

22:40 | Out. 30, 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu neste domingo (30) as eleições no Brasil, coroando um retorno histórico ao cenário político depois de ser libertado e ter suas condenações por corrupção anuladas no caso "Lava Jato".

Lula, de 77 anos e personagem central da história do país há pelo menos meio século, voltará ao poder após derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

- 27 de outubro de 1945: Lula nasce em uma família de agricultores pobres do Nordeste, que emigra quando ele tinha 7 anos para o estado de São Paulo.

- 1975: Presidente do sindicato de metalúrgicos, setor onde trabalhava desde os 14 anos.

- 1978-80: Lidera as grandes greves industriais no ABC paulista contra a ditadura (1964-1985) e fica preso durante um mês.

- 1980: Participa da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que se transforma na maior representação sindical do Brasil.

- 1º de janeiro de 2003: Primeiro presidente brasileiro oriundo da classe trabalhadora. Reeleito em 2006, termina o seu mandato em 2010 com mais de 80% de aprovação. Graças a seus programas sociais, 30 milhões de brasileiros saem da pobreza, apesar de o país continuar sendo muito desigual.

- 2005: Dissolve a direção do PT depois dos escândalos de corrupção do Mensalão, que consistia no pagamento de propina a legisladores em troca de apoio político.

- 12 julho de 2017: O juiz Sergio Moro, que lidera a operação Lava Jato, o condena a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro o considera beneficiário de um apartamento no balneário paulista do Guarujá, oferecido por uma construtora em troca de sua mediação para obter contratos na Petrobras.

- 24 de janeiro de 2018: Um tribunal de segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), eleva a pena para 12 anos e um mês de reclusão.

- 7 de abril de 2018: Dois dias depois de Moro ordenar sua prisão, Lula se entrega à polícia no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e começa a cumprir sua sentença em Curitiba.

- 31 de agosto de 2018: A Justiça Eleitoral invalida sua candidatura às eleições presidenciais de outubro. É substituído por Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Haddad é derrotado por Bolsonaro, que nomeia Moro ministro da Justiça.

- 6 de fevereiro de 2019: Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por receber propina na forma de reformas de um sítio em Atibaia (São Paulo). Em novembro, o TRF4 elevará essa pena para 17 anos.

- 23 de abril de 2019: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduz sua pena para 8 anos e 10 meses de prisão.

- 8 de novembro de 2019: Lula é libertado, em aplicação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que ninguém pode ser preso antes de a ação transitar em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.

- 8 de março de 2021: O ministro do STF Edson Fachin anula as condenações de Lula por considerar que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, cuja titularidade era exercida por Sergio Moro, não tinha competência para julgá-lo.

- 15 de abril de 2021: O STF, que atua como garantidor da Constituição e corte máxima do país, confirma a anulação das condenações por corrupção contra Lula, uma medida que restituiu ao petista o direito a concorrer nas eleições de 2022.

- 7 de maio de 2022: Lula lança sua candidatura prometendo "reconstruir" o Brasil depois do governo Bolsonaro.

- 18 de maio de 2022: Lula se casa pela terceira vez, agora com a socióloga Rosângela da Silva, de 56 anos, que terá um papel central em sua campanha.

- 2 de outubro 2022: Ganha o primeiro turno da eleição presidencial, com 48,4% dos votos, mas não consegue evitar o segundo turno, em uma campanha marcada por agressões.

- 30 de outubro de 2022: Vence o presidente de extrema direita Jair Bolsonaro no segundo turno por uma margem bastante estreita.

