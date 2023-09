Novo Ensino Médio deve ficar para 2025, diz Camilo

A entrevista foi realizada por quatro jornalistas. São eles: Renata Cafardo, presidente da Jeduca e repórter especial do Estadão, Paulo Saldaña, repórter da Folha de S.Paulo, Sara Rebeca Aguiar , colunista do O POVO+, e Ariel Bentes, jornalista freelancer de Manaus.

As duas grandes mudanças propostas pelo ministro são o retorno das 2.400 horas da formação geral básica, com opção de ensino técnico com 2.100 horas, e a mudança dos itinerários que vão ser chamados de percursos e serão mais restritos, criados por Conselho Nacional de Educação (CNE), MEC e Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE), considera, em consonância com o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em nota enviada ao O POVO que, tendo em vista a implementação do Novo Ensino Médio, com respectivas regulamentações do currículo e todas as medidas voltadas à essa implantação, tornaria mais complexa a transição para o próximo ano letivo.

Atualmente, a Seduc-CE se encontra em planejamento para 2024 e diz que, desta forma, haverá tempo para a análise da mudança, no Ceará e demais regiões brasileiras, em 2025.

A ampliação da formação geral básica também é vista com bons olhos pela rede estadual de educação cearense. Com relação aos itinerários formativos, a rede estadual cearense já desenvolve, desde 2016, com eletivas, flexibilização e diversificação curricular e fará as adaptações necessárias.

O Novo Ensino Médio é resultado da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBI) por meio da Lei N° 13.415, em 16 de fevereiro de 2017, durante o governo Temer. Entre as mudanças, surgiu o aumento da carga horária, nova grade curricular e ensino voltado para a formação profissional, e começou a ser implantada em 2022 nas escolas de todo o Brasil. A previsão era de implementação gradual até 2024.

O POVO também entrou em contato com o Sindicato Dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa Do Estado Do Ceará (Sinepe-CE), no entanto, a entidade não pôde responder nesta terça-feira, 19. Assim que a demanda for respondida, a matéria será atualizada.