Fies 2023 começa nesta terça-feira, 4; veja como se inscrever

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permite ingressar no ensino superior privado pagando mensalidade apenas após se formar; veja processo de inscrição

Começam nesta terça-feira, 4, as inscrições para a edição 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A iniciativa permite estudar em instituições particulares de ensino superior pagando as mensalidades apenas após concluir o curso.

Para ajudar os candidatos e interessados, O POVO reuniu abaixo todas as informações sobre o Fies 2023. Confira!

Fies 2023: período de inscrição e calendário

As inscrições para o Fies 2023 começam nesta terça-feira, 4. Elas ficam abertas até a sexta-feira, 7.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras datas importantes são o resultado das inscrições, a complementação do cadastro e a convocação. Veja abaixo o calendário do Fies 2023:

4 a 7 de julho: inscrições

inscrições 11 de julho: resultado

resultado 12 a 14 de julho: complementação de cadastro dos aprovados

complementação de cadastro dos aprovados 18 de julho a 29 de agosto: convocação da lista de espera

O que precisa para participar do Fies 2023?

A principal exigência para participar do Fies 2023 é ter feito o Enem em qualquer edição a partir de 2010. A média das notas precisa ter sido de, no mínimo, 450 e o candidato não pode ter zerado a redação.

Há também o requisito de renda. Só podem se candidatar ao Fies 2023 pessoas com renda familiar bruta (ou seja, antes de descontos como INSS e FGTS) de até três salários mínimos por pessoa.

Sobre o assunto Enem Não Tira Férias: projeto promove aulões virtuais para rede pública do Ceará em julho

Onde e como se inscrever no Fies 2023

A inscrição no Fies 2023 é feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), que pode ser acessado clicando aqui. O sistema é o mesmo usado para candidaturas no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), das instituições públicas.

Para se inscrever no Fies 2023 é necessário ter uma conta gov.br. Quem ainda não tenha o cadastro pode realizá-lo rapidamente antes de se candidatar.

Quais cursos estão no Fies 2023?

Durante a inscrição, é possível ver a relação completa de instituições e cursos participantes do Fies 2023. A lista muda a cada edição do programa.

Caso o curso e instituição desejados não estejam na lista, isso significa que a faculdade ou universidade não está participando desta edição do Fies. Deste modo, o candidato precisará escolher outro curso ou instituição para seguir o cadastro.

Bolsista Prouni pode participar do Fies?

Sim. Quem tem cobertura parcial do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem financiar pelo Fies 2023 a parcela da mensalidade que não é paga pela bolsa.

No entanto, apenas o curso e a instituição nos quais o bolsista já realiza a graduação atualmente podem ser financiados. Não é possível ter bolsa (parcial ou integral) do Prouni em uma instituição/curso e financiamento do Fies em outra.

Fies 2023: nota de corte e lista de espera

A nota de corte do Fies é a pontuação mínima para se classificar na primeira chamada do programa. Como as vagas são limitadas, apenas quem estiver acima da nota de corte é aprovado.

Candidatos que não tenham sido classificados na primeira chamada podem se inscrever para a lista de espera do Fies 2023. Caso restem vagas em aberto após o resultado inicial daquele curso, naquela instituição, os inscritos na lista de espera serão convocados, por ordem decrescente de nota, até o preenchimento de todas as vagas.

Sobre o assunto Gil do Vigor cria canal de aulas de matemática gratuitas para Enem

Enem 2023: total de inscritos no Ceará cresce 7%, mas não reverte queda da pandemia

Quem já é formado pode participar do Fies 2023?

Sim, o Fies aceita inscrições de quem já tem diploma de ensino superior. Caso a primeira graduação tenha sido pelo Fies ou outro programa de crédito educacional, é necessário que o empréstimo já tenha sido quitado, sendo proibida a participação de candidatos inadimplentes.