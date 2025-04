Ex-participante de reality show se torna atleta do Fluminense; veja vídeo de apresentação

Antes de se juntar ao Tricolor das Laranjeiras, Matheus atuou pelo Flamengo. No Rubro-Negro, contribuiu não apenas dentro das piscinas, mas também em iniciativas sociais, como campanhas de doação de sangue.

O Fluminense Football Club anunciou a contratação de Matheus Crivella, mais conhecido como “Novinho”, para integrar sua equipe de polo aquático como armador. Matheus ganhou notoriedade nacional ao participar do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV, onde se destacou por polêmicas e uma personalidade marcante.

Em entrevista recente, Matheus expressou entusiasmo com o novo desafio e destacou sua paixão pelo polo aquático, herdada de família, e o desejo de encerrar a carreira no clube. Ele também enfatizou a importância de compartilhar experiências com os companheiros de equipe, visando ao crescimento coletivo.