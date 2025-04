Enquete: qual desenho merece ter uma versão live-action? Vote

Steven Universo, Juniper Lee e Coragem o Cão Covarde e outros: Vvte na enquete a seguir em qual produção deveria ganhar uma versão com atores

Na onda dos live-actions, clássicos da animação ganham versões em carne e osso nas telas e dividem opiniões como o recente clássico da "Branca de Neve". As críticas negativas levaram a Disney até a suspender o live-action de "Enrolados".

Mas além de filmes clássicos que foram para as telonas, alguns desenhos animados como "Scooby-doo" e o "Clube das Winx" ganham a graça do público com personagens reais.