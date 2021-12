The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir à final hoje, 23, e horário

A décima temporada do reality musical The Voice Brasil 2021 chega à final hoje, 23 de dezembro (23/12). Confira onde assistir ao vivo e qual horário do programa

A final do The Voice Brasil 2021 vai ao ar hoje, quinta-feira, 23 de dezembro (23/12), às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na TV Globo. Cada técnico classificou um participante para a grande final do reality musical. Entre os cinco finalistas, o time de Michel Teló traz o cearense Giuliano Eriston, de 24 anos.

Diferente das fases anteriores, apenas o voto do público define o grande vencedor desta temporada. O comando do reality musical segue sob a apresentação de André Marques. A décima temporada do reality musical estreou em outubro, na TV Globo, e desta vez, o programa trouxe novas vozes, uma dinâmica inédita e a inclusão de um novo técnico.

The Voice Brasil 2021 ao vivo: conheça os finalistas de cada time

Time Brown:

O acreano Gustavo Matias, de 22 anos

Time Claudia Leitte:

O carioca Bruno Fernandez, de 29 anos

Time IZA:

O paulista Hugo Rafael, de 35 anos

Time Lulu:

O carioca Gustavo Boná, de 24 anos

Time Teló:

O cearense Giuliano Eriston, de 24 anos

The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir e horário

A décima temporada do The Voice Brasil é exibida às terças e quintas, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após "Império", na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay. As reprises do reality serão exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Enquete The Voice Brasil 2021: como votar?

Para participar da votação é necessário criar uma Conta Globo - o cadastro é gratuito e vale para o restante da temporada.

Passo a passo:

Caso você não tenha uma Conta Globo é necessário se cadastrar, então clique em "cadastre-se" e preencha o formulário com seus dados pessoais; Uma outra opção é utilizar o seu login do Facebook ou Google, nesse caso é preciso clicar no ícone que representa a opção; Nas três opções você precisará clicar no campo "Não sou um robô" e aceitar os termos de uso e política de privacidade; Após essa etapa de cadastro, é preciso confirmar o e-mail de cadastro enviado para a sua caixa de entrada.

The Voice Brasil 2021: quem apresenta o reality?

Nesta edição, o The Voice Brasil contará com a participação de dois apresentadores: Tiago Leifert e André Marques. A alteração ocorreu após a gravação da fase "Audições às Cegas", quando o apresentador Tiago Leifert teve de ser substituído às pressas por motivos pessoais.

Devido a isto, quem assumirá o trabalho na fase do “Tira-Teima”, será André Marques, que possui experiência frente a apresentação dos reality musicais The Voice + e The Voice Kids, programações em que já esteve à frente.

