Caio Blat comparece a formatura de filho adotivo após reatar laços

O ator compareceu à formatura do Ensino Médio de seu filho adotivo, Antonio, 18, com quem tinha uma relação afastada. Filho adotivo, ele ficou distante do pai por alguns anos devido a problemas entre Caio e sua mãe, Ana Ariel

O ator Caio Blat, de 31 anos, compareceu à formatura do Ensino Médio de seu filho adotivo, Antonio, 18, com quem tinha uma relação afastada há alguns anos. O evento ocorreu em Campinas, no interior de São Paulo, onde o jovem mora com Ana Ariel, sua mãe e ex-esposa de Caio. Filho adotivo, Antonio ficou distante do pai por alguns anos devido a problemas entre Caio e Ana, mas voltou a se relacionar com ele em 2018.

Em uma entrevista de 2016, Ana comentou como chegou a ressentir a presença de Caio na vida dela e do filho: “Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido. Não aceito um real, não aceito te ver, não aceito que você veja o meu filho, eu entrei na mágoa, naquela coisa do primeiro amor que se quebrou”.

Sobre o assunto Morre Marc Beauchamps, produtor de cinema que trabalhou em "Cidade de Deus"

Símbolo de amor conturbado de Frida Kahlo leiloado com valor recorde

Mila Moreira: relembre personagens da atriz e modelo na TV

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em maio deste ano, Caio contou sobre sua reaproximação com Antonio em entrevista à revista JP. “Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco, porque ele mora em Campinas”, disse. Ele adicionou que Antonio é ídolo de Bento, 11, seu filho com a atriz Maria Ribeiro. “Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos online”.

Antes disso, em fevereiro, o ator parabenizou os 18 anos de Antonio com uma publicação no Instagram. “Filho, estou muito feliz que realizamos o sonho de conhecer o Japão juntos no seu aniversário de 18 anos. E nem precisamos sair de Campinas! Você é um homem forte, honrado, e doce, e me orgulha muito. Que todos seus sonhos se realizem”, escreveu. Ele também compartilhou fotos antigas do menino com a legenda: “Inacreditável. Meu filho é um homem lindo”.



Tags