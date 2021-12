Giuliano Eriston é o único cearense na reta final do "The Voice Brasil"

A partir da terça-feira, 14 de dezembro, começa a fase de shows ao vivo no programa "The Voice Brasil". Os espectadores poderão votar em seus participantes preferidos

Giuliano Eriston é o único cearense que continua na reta final do “The Voice Brasil”, após a eliminação das cantoras Camila Marieta e Manú Rodrigues. A partir desta terça-feira, 14 de dezembro, os shows ao vivo começam e os espectadores poderão votar em seus participantes favoritos.

O artista natural de Bela Cruz integra o time de Michel Teló. Na última quarta-feira, 8, o músico sertanejo salvou Giuliano durante a partir do “Remix” e o levou para as próximas batalhas.

Seu repertório, apesar de ter composições internacionais, são focadas em músicas brasileiras. No último episódio, ele apresentou “O que é o amor”, uma composição de Arlindo Cruz, Fred Camacho e Maurição. Também cantou “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos e Gilberto Gil.

“Mais uma etapa passada, meu povo! Mais uma oportunidade de mostrar meu trabalho e de mostrar quem eu sou. Tem sido uma honra grande receber comentários sobre a humanidade e verdade que trago pro palco, de estar sendo acolhido na maneira que sou e de receber tanto carinho por isso”, escreveu em suas redes sociais.

A partir da próxima semana, o público poderá votar em seus cantores preferidos. A votação estará disponível no site do Gshow e é necessário fazer um cadastro no site.



