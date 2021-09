The Voice Kids ao vivo: onde assistir à final hoje, dia 26/09, e horário

O programa The Voice Kids 2021 chega à final hoje, 26 de setembro (26/09). Ao todo, seis participantes disputarão o título de campeão da sexta temporada do reality musical e o prêmio de R$ 250 mil

A final do The Voice Kids 2021 vai ao ar hoje, domingo, dia 26 de setembro (26/09). Os seis finalistas sobem ao palco individualmente, e os três que tiverem a melhor performance pela escolha do público voltam a se apresentar em uma segunda rodada. O campeão do reality show musical será escolhido pelos telespectadores, e levará um prêmio no valor de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

The Voice Kids 2021: como será a final?

Izabelle Ribeiro, Ruany Keveny, Gustavo Bardim, Maria Victória, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio sobem ao palco individualmente e os três que tiverem a melhor performance pela escolha do público, em enquete realizada pelo Gshow, voltam a se apresentar em uma segunda rodada. Em seguida, uma nova votação é realizada, e o vencedor do reality musical é anunciado.

The Voice Kids 2021: Enquete do O POVO

Enquete do O POVO aponta para a vitória do catarinense Gustavo Bardim no reality show The Voice Kids 2021. Em segundo vem Maria Victória, seguido por Ruany Keveny, Izabelle Ribeiro, e Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio empatam nas últimas colocações.

Enquete do Gshow: como votar

The Voice Kids 2021: finalistas de hoje, 26/09

Time Gaby

Ruany Keveny, de 14;

Izabelle Ribeiro, 14 anos.

Time Teló

Gustavo Bardim, de 11;

Maria Victória, de 12.

Time Brown

Isabelly Sampaio, de 13;

Helloysa do Pandeiro, de 14 anos.

