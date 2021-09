Inscrição do The Voice Kids e The Voice Mais: como se inscrever no Gshow

As inscrição para a edição de 2022 do The Voice Mais e The Voice Kids estão abertas no site do Gshow, da Globo; veja o passo a passo para se inscrever nos reality shows de música

As inscrição para a temporada de 2022 do The Voice Mais e The Voice Kids estão abertas. Os reality shows buscam encontrar talentos musicais no Brasil. Divididos em quatro times, liderados por grandes nomes da música brasileira, os participantes competem entre si, em batalhas de duplas e apresentações individuais.

The Voice Mais: quem pode participar?

O reality show The Voice +, produzido e exibido pela Rede Globo, foi criado para provar que sonhos não têm idade. Com uma produção exclusiva para a faixa etária a partir de 60 anos, a atração promete muita diversão, grandes histórias e lições de vida. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

The Voice Kids: quem pode participar?

O The Voice Kids é a programação em versão infantil do talent show brasileiro The Voice Brasil. Os interessados em participar do reality devem ter de 9 a 14 anos, além da autorização dos responsáveis. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

The Voice 2022: como se inscrever no Gshow?

As inscrições para os reality shows The Voice Kids e The Voice+ são feitas por meio do site da Gshow. Quando a aba for aberta será necessário preencher um questionário e enviar os vídeos dos candidatos com apresentações musicais de até 5 minutos.

Se a música escolhida for estrangeira, é necessário também a interpretação de um trecho de uma canção em português. Não podendo, portanto, ocorrer dublagem.

Inscrição para o The Voice: passo a passo

Para realizar a inscrição é necessário preencher um questionário e enviar vídeos. Confira os passos abaixo.

Acesse a página de inscrições do The Voice 22 no site do GShow: The Voice+ e The Voice Kids

Preencha o cadastro com os dados solicitados; Responda ao questionário do programa - as respostas não podem ser alteradas após o envio; Produza e envie um vídeo cantando - no final do vídeo fale um pouco sobre sua vida e como a música é importante para você; Em seguida, aguarde o contato da produção do reality show musical.

