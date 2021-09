Enquete do Gshow: como votar

Votação nas enquetes dos reality shows da Globo estão no site do Gshow, como BBB, Dança dos Famosos e The Voice Kids, que terá final neste domingo, 26 de setembro. Saiba como votar na enquete

A participação do público nas enquetes dos reality shows da Rede Globo é simples e de graça. Para votar é necessário ter uma conta Globo, que pode ser feito pelas contas do Facebook ou do Google. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes. Para ativar sua Conta Globo é necessário confirmar o cadastro no seu e-mail pessoal.

Após a fazer o cadastro é preciso acessar o Gshow, plataforma de entretenimento da emissora. Nele é possível consumir conteúdos variados e interagir nas enquetes de seus reality shows favoritos como Big Brother Brasil (BBB) e Dança dos Famosos. Atualmente, o The Voice Kids está na reta final, ao todo seis participantes disputam o premio no valor de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music. O vencedor do programa será anunciado domingo, dia 26 de setembro (26/09).

Gshow: como votar na enquete



Para votar na enquete do Gshow, você precisa ter uma conta Globo

O cadastro para votação é de graça, e também pode ser feito pelas contas do Facebook ou do Google

Caso você já seja cadastrado, o link vai para página inicial no Gshow

Se for o 1° cadastro, você receberá um e-mail para confirmar e ativar a sua Conta Globo.

Por fim é só acessar o site do Gshow no canal do reality, clicar na matéria da enquete, votar no seu participante favorito e confirmar "Sou humano". Você pode votar quantas vezes quiser

