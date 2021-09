Izabelle Ribeiro, Ruany Keveny, Gustavo Bardim, Maria Victória, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio estão na final do The Voice Kids 2021. Acesse a enquete O POVO e vote em quem você acha que vai ganhar o programa

O The Voice Kids 2021 conheceu hoje, 19, domingo, 19 de setembro (19/09), os finalistas do reality show musical, que são: Izabelle Ribeiro, Ruany Keveny, Gustavo Bardim, Maria Victória, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio. Eles disputam o prêmio no valor de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

Final do The Voice Kids Brasil 2021: os finalistas e seus times

Time Gaby

Izabelle Ribeiro, 14 anos;

Ruany Keveny, de 14;

Time Teló

Gustavo Bardim, de 11;

Maria Victória, de 12.

Time Brown

Helloysa do Pandeiro, de 14 anos;

Isabelly Sampaio, de 13;

Enquete The Voice Kids 2021: quem deve ganhar a final?

Clique aqui para votar.

Vale lembrar que a enquete não interfere na disputa oficial. Ela é apenas um "termômetro" para saber das preferências dos internautas do O POVO.

The Voice Kids 2021 ao vivo: onde assistir e horário?

A sexta temporada do The Voice Kids é exibida ao vivo aos domingos, às 14 horas e 15 minutos (horário de Brasília), após ‘Temperatura Máxima’, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.

O programa reúne diversas crianças, de todas as regiões do Brasil, que possuem o sonho de iniciar na carreira musical diante de um júri, formado pelos artistas Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló. A apresentação do programa é comandada por Márcio Garcia, e Thalita Rebouças nos bastidores.

