Previsões para 2025: o que diz o horóscopo chinês? Descubra

No período de fim de ano, algumas pessoas buscam se preparar para o novo ano com as previsões da astrologia para se planejarem em áreas como finanças, trabalho e relacionamentos amorosos. Assim, elas poderão navegar conforme o ciclo em que estão. Uma dessas previsões é a do horóscopo chinês, que se baseia na astrologia bazir ou “quatro elementos da vida”, em português.

Ele utiliza o animal e o material que representará aquele ano para fazer as avaliações. O ano de 2025 será representado pela Serpente de Madeira.

Dentre os que terão um ano favorável estão os nascidos nos anos do Boi, Serpente, Cavalo e Coelho. Já os nascidos nos anos do Javali, Tigre e Dragão terão desafios no ano que se inicia. O POVO separou previsões de 2025 para cada signo do horóscopo chinês, fornecidas por Marina Caramez, consultora e metafísica chinesa.

Veja as previsões do horóscopo chinês para 2025 Previsões do horóscopo chinês para 2025: Rato Para os nascidos no Ano do Rato, 2025 é um ano positivo para a carreira. “Se souberem usar o raciocínio estratégico, principalmente na carreira, irão se dar bem”, explica Marina. Esse signo é conhecido por se guiar mais pela intuição, mas deverá ter cautela para se guiar no Ano da Serpente. No amor, a paciência será testada para os casados. Assim, o ideal é ter adaptabilidade, característica do elemento do ano — a madeira.

Já os solteiros poderão aproveitar um novo relacionamento. No Ano da Serpente, conhecer alguém pode ser positivo, já que esta pessoa vem complementar as características que o Rato precisa desenvolver. Previsões do horóscopo chinês para 2025: Boi (ou Búfalo) Os nascidos no Ano do Boi têm uma combinação boa com a Serpente, que rege o ano de 2025. Ou seja, terá um ano favorável, já que ambos os animais se assemelham pela característica da cautela. Dependendo da posição do Boi no mapa astral, a pessoa terá oportunidades de crescer na carreira, conhecer um novo amor ou se curar de alguma doença. Coisas positivas acontecerão em vários setores da vida.