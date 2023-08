Galo: conheça as características desse signo do horóscopo chinês

O Galo é o décimo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Virgem. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos de Galo é o metal, as pedras são ágata e turmalina, a flor é a verbena, o metal é o níquel, a erva é o sabugueiro, as cores são azul-marinho e verde e o número da sorte é o 5. O mês de setembro terá a energia do Galo, que é um signo símbolo de ordem e comando.

“O nativo de Galo aparenta ser o herói impávido. Precisa se sentir seguro no seu domínio de território. Denota confiança, mas precisa ter atenção para não se exceder nesse papel e se tornar agressivo”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Galo?

Os nativos do signo de Galo são as pessoas nascidas nas seguintes datas: