Conheça as características do signo da Cabra no Horóscopo Chinês

Os nativos da Cabra são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

A Cabra é o oitavo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Câncer. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Marte. Seu elemento é o Fogo, a pedra é a esmeralda, a flor é o lírio, o metal é a prata, a erva é a rosa-branca, as cores são branco e prata e o número da sorte é o 2.

Victor Souza explica que os nativos de Cabra têm como principais características a bondade e a disponibilidade para ouvir e atender com a mais completa atenção. Além disso, possuem imaginação fértil.

Toda a dedicação pode acabar tornando esse nativo uma pessoa ingênua. Além disso, se apega fácil e profundamente às pessoas, já que teme a solidão. A memória prodigiosa de Cabra faz com que esteja constantemente revivendo o passado.

Os nascidos no ano da Cabra também dedicam muito tempo ao lar e à família. “Talentosos em ler e interpretar as emoções, podem se tornar manipuladores, alternando entre o vitimismo e a arrogância de acordo com a sua conveniência”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

As pessoas do signo de Cabra são muito caprichosas (Imagem: quinky | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

O tarólogo conta que os nativos de Cabra captam com muita facilidade as influências negativas das pessoas, absorvendo problemas alheios. Além disso, podem ser muito caprichosos e improdutivos. Por isso, precisam aprender a ter mais objetividade.

Segundo Tery Kanakura, as pessoas de Cabra possuem limitações para concretizar os objetivos profissionais devido à falta de empenho. Além disso, apreciam a acomodação e o luxo mais do que o trabalho. “A falta de garra e disciplina pode trazer inúmeros problemas para a Cabra, que sempre conta com alguém para ajudá-la, reforçando o aspecto de dependência que carrega consigo”, acrescenta.

Como são os nativos de Cabra nos relacionamentos?

De acordo com Victor Souza, o apego à família é muito forte nos nativos da Cabra, o que pode torná-los muito dependentes. Tendem a buscar refúgio nos sonhos e nas fantasias. Econômicos, sentimentais e caseiros, eles levam para o relacionamento todas essas características. Exigem amor e sensibilidade em suas relações e esperam que elas sejam sólidas e duradouras.